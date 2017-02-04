



وانفجر هازارد فى الدقيقة 55 من مباراة الفريقين بمجموعة من المرواغات الرائعة مستخدما مهارته وقوته معاً ليسجل واحد من الأهداف التاريخية بالبرميرليج.



ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوزه على ارسنال 3-1 بفارق 12 نقطة عن اقرب ملاحقيه فى انتظار باقي مباريات الجولة.

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