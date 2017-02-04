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هدف اسطورى لهازارد فى أرسنال (فيديو)
04
فبراير
2017
17:14 PM
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كتب - محمد يسري مرشد:سجل البلجيكي ايدين هازارد مهاجم تشيلسي الإنجليزي هدفاً اسطوريا فى ارسنال بدربي شمال لندن فى الأسبوع الـ 24 من الدورى الإنجليزي
وانفجر هازارد فى الدقيقة 55 من مباراة الفريقين بمجموعة من المرواغات الرائعة مستخدما مهارته وقوته معاً ليسجل واحد من الأهداف التاريخية بالبرميرليج.
ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوزه على ارسنال 3-1 بفارق 12 نقطة عن اقرب ملاحقيه فى انتظار باقي مباريات الجولة.
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