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بينغ الصينية في نهائي بطولة تايوان للتنس
04
فبراير
2017
11:22 AM
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(رويترز) - تأهلت الصينية بينغ شواي إلى المباراة النهائية في بطولة تايوان المفتوحة للتنس للسيدات يوم السبت.
ففي أولى مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة فازت بينغ على التشيكية لوسي سفاروفا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-4 و6-2 لتضمن المنافسة على اللقب.
(إعداد وتحرير فتحي عبدالعزيز للنشرة العربية)
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