(رويترز) - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة أنه رفض طعن بوليفيا في قرار خصم نقاط من رصيدها بسب إشراكها لاعبا لا يحق له اللعب في مباراتين بتصفيات كأس العالم.

وفي الأول من نوفمبر تشرين الثاني الماضي قرر الفيفا خصم النقاط من بوليفيا ومنحها لتشيلي وبيرو عقابا على إشراكها نلسون كابريرا المولود في باراجواي في مباراتيها بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات البطولة التي ستقام في روسيا في 2018 رغم عدم أهليته لذلك حسب اللوائح.

وقال الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت "قررت لجنة الطعون في الفيفا رفض الطعون التي تقدم بها الاتحاد البوليفي لكرة القدم وأيدت بالكامل القرارات التي اتخذتها اللجنة التأديبية للفيفا في قضية إشراك اللاعب الذي لا يحق تمثيل المنتخب."

وقالت وسائل إعلام بوليفية إن بوليفيا ربما تلجأ اثر ذلك إلى محكمة التحكيم الرياضية أعلى سلطة في هذا الصدد.

وفي المباراتين فازت بوليفيا 2-صفر على بيرو في لا باز في الأول من سبتمبر أيلول ثم تعادلت بعد خمسة أيام مع تشيلي سلبيا في سانتياجو.

وبناء على العقوبة اعتبرت بوليفيا خاسرة في المباراتين 3-صفر وذهبت النقاط إلى المنتخبين الآخرين.

وبذلك يبقى منتخب بوليفيا في المركز قبل الأخير بين عشرة فرق في تصفيات أمريكا الجنوبية قبل آخر ست جولات.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة لنهائيات 2018 في روسيا بينما يخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة مع منتخب من منطقة أخرى.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)