اخبار مصر
-
رياضة
- عرض-عكس التوقعات.. مصر والكاميرون في نهائي كأس الأمم الافريقية
- وستبروك يقود أوكلاهوما للفوز على ممفيس في دوري السلة الأمريكي
- انطلاق 9 مباريات اليوم بمجموعة بحري في المظاليم
- بايرن ميونيخ في مهمة سهلة أمام شالكة بالدوري الألماني
- المنتخب الوطني يختتم اليوم استعداداته لنهائي الأمم الأفريقية
- غانا تواجه بوركينا فاسو اليوم لتحديد الفائز بـ"برونزية" كأس أفريقيا
- تاريخ مواجهات تشيلسي وأرسنال.. «تقرير»
- تشيلسي يواجه أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي
- نابولي يلتقي بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي
- برشلونة يواجه أتلتيك بيلباو اليوم في الدوري الإسباني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
اليوم.. الزمالك يخوض مرانه في الثامنة مساء بالإمارات
04
فبراير
2017
09:45 AM
بواسطة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه في الثامنة مساء اليوم السبت في الإمارات استعدادا لمباراة الفريق الأبيض المرتقبة
ومن المنتظر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الإمارات في التاسعة صباح اليوم، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي يوم 10 فبراير الجارى في مباراة كأس السوبر المصري.وتتكون بعثة نادي الزمالك من ٤٥ فردا، وتضم كلا من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق بالإضافة إلى ٢٤ لاعبا تم اختيارهم من جانب محمد حلمى المدير الفني. ويغيب عن البعثة اللاعبون حسني فتحي ومحمد مجدي وعلي فتحي ومحمد مسعد للإصابة، ومحمود شيكابالا ومايوكا لعدم الجاهزية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع