يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه في الثامنة مساء اليوم السبت في الإمارات استعدادا لمباراة الفريق الأبيض المرتقبة

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الإمارات في التاسعة صباح اليوم، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي يوم 10 فبراير الجارى في مباراة كأس السوبر المصري.وتتكون بعثة نادي الزمالك من ٤٥ فردا، وتضم كلا من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق بالإضافة إلى ٢٤ لاعبا تم اختيارهم من جانب محمد حلمى المدير الفني. ويغيب عن البعثة اللاعبون حسني فتحي ومحمد مجدي وعلي فتحي ومحمد مسعد للإصابة، ومحمود شيكابالا ومايوكا لعدم الجاهزية.