نجح الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إنهاء أزمة تصاريح التجنيد الخاص بأحمد توفيق ومحمود عبد العاطي دونجا لاعبي الفريق وتم استخراج تصاريح سفر الثنائي للإمارات

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة الزمالك إلى الإمارات بعد قليل، لمواجهة النادي الأهلي في السوبر المصري.