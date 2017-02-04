والتقى الفريقان خلال تاريخهما في 30 مباراة بثلاث بطولات، وفاز تشيلسي في 14 مباراة، بينما جاءت سبع مباريات في صالح أرسنال، كما تعادلا في تسع مباريات منهم ثلاث بطريقة سلبية.وأحرز تشيلسي خلال المواجهات 46 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة، وجاء أيدين هازارد كأكثر لاعب إحرازًا للكرات في مرمى أرسنال برصيد 3 أهداف، كما جاء برانسلاف ايفانوفيتش كأكثر لاعب شارك ضد أرسنال عقب مشاركته في 8 مباريات.كما أحرز أرسنال 30 هدفا في مرمى تشيلسي وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات، كما جاء مسعود أوزيل كأكثر لاعب شارك ضد تشيلسي برصيد 7 مباريات.وشارك كلًا من بيتر تشيك وسيسك فابريجاس، بالإضافة إلى نيكولاس انيلكا في صفوف كلا الفريقين.وجاءت نتائج المباريات كالآتي:9 سبتمبر 2000 تعادَل الفريقان بهدفين لكل منهما.9 أغسطس 2001 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.1 سبتمبر 2002 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما. 18 أكتوبر 2003 فاز أرسنال بهدفين مقابل هدف. 24 مارس 2004 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.6 أبريل 2004 فاز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.7 أغسطس 2005 فاز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.21 أغسطس 2005 فاز تشيلسي بهدف مقابل لا شيء.18 ديسمبر 2005 فاز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.10 ديسمبر 2006 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.6 مايو 2007 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.16 ديسمبر 2007 فاز أرسنال بهدف مقابل لا شيء.23 مارس 2008 فاز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.30 نوفمبر 2008 فوز أرسنال بهدفين مقابل هدف.10 مايو 2009 فاز تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف29 نوفمبر 2009 فاز تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.3 أكتوبر 2010 فاز تشيلسي بهدفين نظيفين.27 أكتوبر 2010 فاز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف. 29 أكتوبر 2011 فاز أرسنال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.21 أبريل 2012 تعادل سلبي بين الفريقين.29 سبتمبر 2012 فاز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.20 يناير 2013 فاز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.23 ديسمبر 2013 التعادُل السلبي بين الفريقين.22 مارس 2014 فاز تشيلسي بستة أهداف نظيفة.5 أكتوبر 2014 فاز تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء.26 أبريل 2015 التعادل السلبي بين الفريقين.2 أغسطس 2015 فاز أرسنال بهدف مقابل لا شيء.19 سبتمبر 2015 فاز تشيلسي بهدفين نظيفين24 يناير 2016 فاز تشيلسي بهدف مقابل لا شيء.26 سبتمبر 2016 فاز أرسنال بثلاثة أهداف نظيفة.