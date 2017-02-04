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تشيلسي يواجه أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي
يلتقي اليوم تشيلسي مع نظيره فريق أرسنال في الساعة الثانية والنصف ظهرًا على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسختها الـ118، ويحتل تشيلسي المركز الأول في ترتيب البطولة برصيد 56، بينما يحل أرسنال في المركز الثالث برصيد 47 نقطة
كما يواجه إيفرتون صاحب المركز السابع برصيد 37 نقطة منافسه فريق بورنموث والذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد على ملعب جوديسون في الساعة الخامسة عصرًا.ويحل ساوثهامتون صاحب المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة ضيفًا على فريق وست هام يونايتد والذي يسبقه بمركز واحد برصيد 28 نقطة، في الساعة الخامسة عصرًا على ملعب سانت ميريز.بينما يواجه فريق كريستال بالاس صاحب المركز الـ18 برصيد 19 نقطة نظيره فريق سندرلاند والذي يقع بالمركز الأخير برصيد 16 نقطة على ملعب سيلهرست بارك في الساعة الخامسة عصرًا.ويلتقي واتفورد صاحب المركز الـ13 برصيد 27 نقطة مع منافسه بيرنلي والذي يقع بالمركز العاشر برصيد 29 نقطة على ملعب فيكارج رود في الساعة الخامسة عصرًا.كما يواجه وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الثامن برصيد 33 نقطة فريق ستوك سيتي والذي يسبقه بمركز واحد برصيد 29 نقطة على ملعب ذا هاوثورنس في الساعة الخامسة عصرًا.ويحل هال سيتي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة ضيفًا على فريق ليفربول صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة، على ملعب كينجستون كوميونيكاشنز في الساعة الخامسة عصرًا.وتُختتم مواجهات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراة توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني برصيد 47 وميدلزبره الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 21 نقطة على ملعب وايت هارت لين في الساعة السابعة والنصف مساءً.
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