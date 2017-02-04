يلتقي اليوم السبت، فريق بولونيا مع نظيره نابولي على ملعب ريناتو دال آرا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإيطالي في نسخته الـ112