يلتقي اليوم السبت، مالاجا مع نظيره إسبانيول في الساعة الثانية ظهرًا على ملعب لا روزاليدا، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بالدوري الإسباني في نسخته الـ86، ويحتل مالاجا المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، بينما يحل إسبانيول في المركز التاسع برصيد 29 نقطة

بينما يواجه برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة فريق أتلتيك بيلباو الذي يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة على ملعب الكامب نو، في الساعة الخامسة والربع عصرًا.ويحل فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بالبطولة برصيد 36 نقطة ضيفًا على ليجانيس والذي يحتل المركز الـ17 برصيد 18 نقطة في الساعة السابعة والنصف على ملعب فيسنتي كالديرون.وتُختتم مواجهات اليوم بالدوري الإسباني بمباراة فالنسيا صاحب المركز الـ15 برصيد 19 نقطة وفريق إيبار، والذي يحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة على ملعب ميستايا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء.