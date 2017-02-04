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باريس سان جيرمان يواجه ديجون اليوم في الدوري الفرنسي
يلتقي اليوم السبت، فريق موناكو مع نظيره نيس في الساعة السادسة مساءً على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري الفرنسي في نسختها الـ72، ويحتل موناكو صدارة الدوري برصيد 49 نقطة ويأتي نيس بعده بمركز بنفس الرصيد
كما يواجه فريق مونبلييه صاحب المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة منافسه فريق باتسيا والذي يأتي بعده بمركزين برصيد 22 نقطة على ملعب لا موسون في الساعة التاسعة مساءً.أما جانجون صاحب المركز الثامن برصيد 31 نقطة فيحل ضيفًا على فريق كان والذي يحل بالمركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة، على ملعب دو رودورو في الساعة التاسعة مساءً.بينما يلتقي ليل صاحب المركز الـ11 برصيد 26 نقطة مع نظيره لوريان، والذي يأتي بالمركز الأخير برصيد 18 نقطة على ملعب ليل متروبول في الساعة التاسعة مساءً.ويواجه بوردو صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة منافسه فريق رين والذي يأتي بعده بمركزين برصيد 30 نقطة على ملعب جاك شابان دلماس في الساعة التاسعة مساءً.وتُختتم مواجهات اليوم بمباراة باريس سان جيرمان صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة وفريق ديجون صاحب المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة على ملعب غاستون جيرارد في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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