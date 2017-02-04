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موعد وقنوات الناقلة ومعلقي مباريات السبت.. وقمة نارية بالبريميرليج
كتب - محمد همام: ينتظر عشاق الكرة العالمية والإنجليزية، مباراة نارية ستجمع مابين تشيلسي ومنافسه آرسنال، في افتتاح مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي
كذلك سيواجه المنتخب الغاني نظيره البوركيني في تحديد المركز الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا.
ويقدم مصراوي مواعيد أبرز مباريات اليوم مع القنوات الناقلة والمعلقين:
الدوري الإنجليزي
- تشيلسي × آرسنال .. الملعب |ستامفورد بريدج| .. الموعد 3:30.. القناة الناقلة بي ان سبورت 2.. تعليق فهد العتيبي.
- هال سيتي × ليفربول .. الملعب |كينج ستيديوم| .. الموعد 6.. القناة الناقلة بي ان سبورت 2 .. تعليق علي محمد علي.
- توتنهام × ميدلزبرة .. الملعب |وايت هارت لين| .. الموعد 8.. القناة الناقلة بي ان سبورت 2 .. تعليق حسن عيدروس.
الدوري الإسباني
- برشلونة × أتليتك بلباو .. الملعب |كامب نو| .. الموعد 5:15 .. القناة الناقلة بي ان سبورت 3.. تعليق عصام الشوالي.
- أتليتكو مدريد × ليجانيس .. الملعب |فاسينتي كالديرون| .. الموعد 8:30 .. القناة الناقلة بي ان سبورت 3 .. تعليق سوار الذهب.
الدوري الألماني
- بايرن ميونيخ × شالكة .. الملعب |أليانز آرينا|.. الموعد 5:30 .. القناة الناقلة بي ان سبورت 5 .. تعليق حفيظ الدراجي.
- بروسيا دورتموند × لايزبيج .. الملعب |سيجنال أدونا بارك|.. الموعد 8:30.. القناة الناقلة بي ان سبورت 5 .. تعليق حماد العنزي.
الدوري الفرنسي
- موناكو × نيس .. الملعب |لويس الثاني|.. الموعد 7..القناة الناقلة بي ان سبورت 6 .. تعليق رؤوف خليف.
- ديجون × باريس سان جيرمان .. الملعب |جاستون جيرارد|.. الموعد 10.. القناة الناقلة بي ان سبورت 6 .. تعليق نوفل باشي.
كأس أمم إفريقيا
- بوريكنا فاسو × غانا .. الملعب |بورتجنتل| .. الموعد 9.. القناة الناقلة بي ان ماكس 1،2.. تعليق جواد بده.
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