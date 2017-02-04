كتب - محمد همام: ينتظر عشاق الكرة العالمية والإنجليزية، مباراة نارية ستجمع مابين تشيلسي ومنافسه آرسنال، في افتتاح مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي