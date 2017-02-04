أعلن مسئولو نادي سموحة، وفاة لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة شدوة محمد في حادث مأساوي نتيجة انقلاب الأتوبيس الذي كان يقلها وزملاءها بكلية الصيدلة، لقضاء إجازة نصف العام في جنوب سيناء