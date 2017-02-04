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النصر يتصدر والسكة الحديد يتراجع في مجموعة القاهرة.. «تقرير»
انتهت مباريات الجولة الـ19 بالمجموعة الثانية |القاهرة والقناة| بفوز فريق النصر على منتخب السويس بهدف نظيف ليرفع النصر رصيده إلى 45 نقطة على قمة المجموعة ويتجمد رصيد السويس عند 36 نقطة
وفاز فريق الزرقا على السكة الحديد بثلاثة أهداف نظيفة ليرفع الزرقا رصيده إلى 19 نقطة ويتجمد رصيد السكة عند 23 نقطة.وفاز فريق نجوم المستقبل على فريق دمياط بهدفين دون رد ليرفع المستقبل رصيده إلى 20 نقطة ويتوقف رصيد دمياط عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة المريخ البورسعيدي واتحاد الشرطة ليرفع المريخ رصيده إلى 28 نقطة ويصل رصيد الشرطة إلى النقطة 20. كما تعادل فريق إف سي مصر مع نظيره المصرية للاتصالات إيجابيا بنتيجة 1/1 ليصل رصيد نادي مصر للنقطة 31 ويرفع الاتصالات رصيده إلى 23 نقطة.وتعادل البنك الأهلي مع الشرقية للدخان بدون أهداف ليصل رصيد البنك إلى 24 نقطة ويرفع الدخان رصيده إلى 21 نقطة وبنفس النتيجة حسمت مباراة الشهداء الأخيرة برصيد 9 نقاط مع جمهورية شبين الذي وصل للنقطة 25.
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