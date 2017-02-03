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نشرة فيتو الرياضية.. وأبرزها: فرحة المنتخب بعد تعافي النني وعبد الشافي
نشر قسم الرياضة بـ«فيتو» العديد من الأخبار والأحداث المهمة، خلال الساعات الماضية، وكان من أبرزها:فرحة بين صفوف المنتخب الوطني بعد تعافى النني وعبد الشافىالحضري يتحدى «البرد» للمشاركة في نهائى كأس الأمم الأفريقيةبالصور
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