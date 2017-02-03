أكد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك أن تصريحاته عن عدم متابعته لمباريات المنتخب تم فهمها بطريقة خاطئة بعد استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون

وقال باسم مرسي في تصريحات هاتفية لقناة أون سبورت:| تصريحاتي تم فهمها بشكل خاطئ، كيف يتم الحديث عن عدم وطنيتي وأنا لعبت مع المنتخب وسجلت هدفا بعد وفاة والدي بيوم واحد|.وأضاف مرسي: |أتابع مباريات المنتخب في الجابون، لا يهمني الفرق المنافسة وأتمنى حصد اللقب من أجل المشاركة في بطولة كأس القارات وسنعبر الكاميرون في النهائي|.واختتم تصريحاته:| لولا سفري مع الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر لتواجدت في الجابون لتشجيع منتخب مصر|.