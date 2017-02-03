ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون في تمام التاسعة مساء الأحد، على ملعب دانجوندجي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الجابون.يذكر أن منتخبنا الوطني تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على نظيره بوركينا فاسو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بينما تأهل المنتخب الكاميروني على حساب نظيره الغاني بعد تغلبه عليه بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس الخميس.