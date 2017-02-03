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رئيس «الأوليمبية» الأسبق يكشف كواليس صورة جمعته بالسيسي
روى اللواء محمود أحمد على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية واتحاد كرة السلة الأسبق، تفاصيل الصورة التي جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2007، وقت أن كان رئيسا للمنطقة العسكرية الشمالية وبرفقتهم المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة حينها
وأكد اللواء محمود أحمد على، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يشغل وقتها منصب رئيس المنطقة الشمالية العسكرية، في ختام دورة الألعاب العربية التي أقيمت بمصر.وأضاف أن المنتخب الوطني لكرة السلة كان يخوض المباراة النهائية أمام المنتخب الأردني، على صالة القوات المسلحة، وحضر السيسي وقتها بصفته رئيس المنطقة الشمالية.وتابع رئيس اللجنة الأوليمبية السابق مازحا: |لو أعلم أن السيسي سيصبح رئيسا للجمهورية كنت عانقته وجعلته يتوسط الصورة|.ويظهر في الصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أقصى اليمين ومعه اللواء محمود أحمد على والمهندس حسن صقر.
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