دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي |تويتر|، مساء اليوم الجمعة، هاشتاجًا جديدًا بعنوان |شيكابالا|، تصدر أكثر الموضوعات تداولًا عبر الموقع، وتفاعل معه الكثير من جماهير نادي الزمالك