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بالصور.. 5 معلومات عن ملعب مباراة مصر والكاميرون في نهائي أفريقيا
03
فبراير
2017
20:45 PM
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تنطلق الأحد المقبل المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون بين منتخب مصر ونظيره الكاميروني على ملعب دانجوندجي في العاصمة ليبروفيل
ويسع الملعب 40 ألف مشجع وهو هدية من الصين للجابون، وأشرفت عليه شركة شنجهاي الصينية وبدأ إنشاؤه في أبريل 2010 وافتتح قبل كأس الأمم الأفريقية 2012 وتحديدًا يوم 10 نوفمبر 2011، وأقيم لقاء ودي جمع بين منتخب الجابون ونظيره البرازيلي وفاز منتخب السامبا بهدفين دور رد.واستضاف الملعب اللقاء النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بغينيا الاستوائية والجابون وجمع منتخب زامبيا مع نظيره منتخب كوت ديفوار وانتهى بفوز زامبيا بركلات الترجيح، كما استضاف لقاء افتتاح البطولة الحالية بين الجابون وغينيا بيساو.
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