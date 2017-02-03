شوبير في الذكري الأولى لمحمود بكر: وحشتنا إفيهاتك

نعى الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فقيد التعليق محمود بكر في ذكراه الأولى

وقال شوبير في تدوينة له: |الذكري الأولى لرحيل أسطورة التعليق محمود بكر وحشتنا يا كابتن.. ووحشتنا كمان إفيهاتك الجميلة|.