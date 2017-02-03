أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي أهلي جدة عن التشكيل الذي سيواجه به فريق اتحاد جدة بعد قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي الممتاز

وضمت تشكيلة الأهلي الرسمية كلا من: |المسيليم، سعيد، بلغيث، آل فتيل، منصور، تيسير، سعد الأمير، المؤشر، فيتفا، مهند، عبدالفتاح|.ويغيب لاعب منتخبنا محمد عبد الشافي عن المباراة بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون.