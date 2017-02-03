أعلن التشيلي سييرا المدير الفني لنادي اتحاد جدة عن التشكيل الذي يواجه فريق أهلي جدة بعد قليل، في ديربي جدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي الممتاز

وتضم تشكيلة الاتحاد الرسمية: |العامري، عدنان، عسيري، النخلي، خريص، الأنصاري، السميري، سفياني، فيلانويفا، المولد، العكايشي|.ويغيب لاعب منتخبنا كهربا عن المباراة بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون.