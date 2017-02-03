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العكايشي يقود هجوم اتحاد جدة أمام الأهلي بالدوري السعودي
03
فبراير
2017
18:45 PM
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أعلن التشيلي سييرا المدير الفني لنادي اتحاد جدة عن التشكيل الذي يواجه فريق أهلي جدة بعد قليل، في ديربي جدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي الممتاز
وتضم تشكيلة الاتحاد الرسمية: |العامري، عدنان، عسيري، النخلي، خريص، الأنصاري، السميري، سفياني، فيلانويفا، المولد، العكايشي|.ويغيب لاعب منتخبنا كهربا عن المباراة بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون.
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