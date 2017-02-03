ما بين السعادة والحزن، شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون لحظات لا تنسى بين اللاعبين سواء في الفوز بالمباريات أو الخسارة بتوديع المسابقة

وترصد فيتو أبرز 10 لحظات شهدتها البطولة منذ انطلاقها يوم 14 يناير الماضي وقبل لقاء نهائي المسابقة بين المنتخب الوطني ومنتخب الكاميرون والمقرر لها في التاسعة مساء الأحد المقبل.