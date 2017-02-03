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تاريخ مواجهات غانا وبوركينا فاسو قبل لقاء البرونزية
يلتقي غدًا السبت، منتخب بوركينا فاسو مع نظيره الغاني في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب بورجونتي، لتحديد الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالجابون
والتقى المنتخبان خلال تاريخهما في 10 مباريات خلال 3 بطولات، وانتهت سبع مباريات منهم بالفوز لصالح غانا، فيما فازت بوركينا فاسو في ثلاث مباريات فقط، ولم يتعادلا في أي لقاء.وأحرزت غانا خلال المباريات 17 هدفا، وجاء جورج الحسن أكثر لاعب أحرز في مرمى بوركينا برصيد هدفين، كما حافظت غانا على نظافة شباكها في خمس مباريات.فيما أحرز بوركينا فاسو، ستة أهداف فقط في مرمى غانا، وجاء سايدو بانانديتجيري كأكثر لاعب شارك ضد غانا برصيد ثلاث مباريات.وجاءت نتائج المباريات كالآتي:10 مارس 1978 فوز غانا بثلاث أهداف مقابل لا شيء14 أكتوبر 1990 فوز غانا بهدفين مقابل لا شيء13 مايو1991 فوز بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف30 يناير 2002 فوز غانا بهدفين مقابل هدف5 يونيو 2004 فوز بوركنا فاسو بهدف مقابل لا شيء5 يونيو2005 فوز غانا بهدفين مقابل هدف26 فبراير 2007 فوز غانا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء25 مارس 2007 فوز غانا بهدفين مقابل لا شيء19 يناير 2010 فوز غانا بهدف مقابل لا شيء26 فبراير 2013 فوز بوركينا فاسو عن طريق ركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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