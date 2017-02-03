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أسامة عرابي يحذر من الاستهانة بأسود الكاميرون
حذر أسامة عرابى مدرب المنتخب الأوليمبي السابق، الجهاز الفنى ولاعبى المنتخب الوطنى، من الاستهانة بالمنتخب الكاميروني، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء الأحد المقبل، في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون
وقال عرابي في تصريحات لـ|فيتو|: إن منتخب الكاميرون خطير، ولابد أن يتم التعامل معه باحترام، خاصة أنه من المنتخبات التي تلعب كرة جماعية، وأدائه التكتيكي على أعلى مستوى، ويجيد نقل الهجمة لملعب الخصم بمنتهى السرعة، فضلًا عن الروح العالية والإصرار التي تميز بها المنتخب الكاميروني في جميع مبارياتهم بالبطولة.ورفض عرابى النغمة السائدة بين الجماهير وبعض الخبراء بأن منتخب مصر |كعبه عالى على الكاميرون وتاريخ مواجهات الفريقين في صالح الفراعنة|، مشيرًا إلى أن مثل هذه النغمة من شأنها أن تنعكس بالسلب على لاعبى منتخب مصر، وتخلق لديهم شعور بالثقة الزائدة قد تكلفهم خسارة لقب الأمم الأفريقية.أما عن التشكيل وطريقة اللعب الأنسب لمواجهة أسود الكاميرون، أكد عرابى أن الخيارات أمام هيكتور كوبر أصبحت محدودة بسبب كثرة الإصابات في صفوف الفريق، مشيرا إلى أنه سيبدأ بنفس تشكيل مباراة بوركينافاسو، باستثناء محمود كهربا الذي خرج من التشكيلة للإنذار الثانى ويعد رمضان صبحى الأقرب لخلافته في التشكيل.
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