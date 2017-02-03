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الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة بالكأس
03
فبراير
2017
16:45 PM
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحت قيادة التشيكي فرانز شتراكا، تدريباته الجماعية اليوم على ملعب ستاد الإسماعيلية بدون وليد عطية وعماد حمدي
وحرص |شتراكا| على تدريب اللاعبين على تسليم واستلام الكرة والكرات العرضية، بالإضافة إلى تدريبات أحمال شاقة للرفع من مستواهم البدني والفني، كما اجتمع مع بعض اللاعبين وهم: حسني عبد ربه، المدافع الغاني الجديد ريتشارد بافور، محمود متولي، عمر الوحش، محمد عادل جمعة، بالإضافة إلى خوض الفريق لتقسيمة تألق بها محمد فتحي.يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني للاستعداد لمواجهة سموحة في التاسع من الشهر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.
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