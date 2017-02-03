وحرص |شتراكا| على تدريب اللاعبين على تسليم واستلام الكرة والكرات العرضية، بالإضافة إلى تدريبات أحمال شاقة للرفع من مستواهم البدني والفني، كما اجتمع مع بعض اللاعبين وهم: حسني عبد ربه، المدافع الغاني الجديد ريتشارد بافور، محمود متولي، عمر الوحش، محمد عادل جمعة، بالإضافة إلى خوض الفريق لتقسيمة تألق بها محمد فتحي.يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني للاستعداد لمواجهة سموحة في التاسع من الشهر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.