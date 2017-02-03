(إفي): رفضت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الجمعة طلب نادي تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي لكرة القدم برفع عقوبة استبعاده من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2017 التي فرضها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتورطه في فضيحة تلاعب بالنتائج في الدوري المحلي

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة قد قرر الشهر الماضي استبعاد الفريق الكوري الجنوبي من المنافسة في البطولة القارية التي يحمل لقبها على خلفية اتهام أحد مسئولي النادي السابقين بالتلاعب في النتائج خلال عام 2013.

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