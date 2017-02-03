يخوض المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني هيكتور كوبر، اليوم الجمعة مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون الملقب بالأسود، في اللقاء الذي يجمع بينهما في التاسعة مساء الأحد المقبل، بالمباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون

ويخوض المنتخب الوطني مرانا خفيفا في الثامنة مساءً بتوقيت الجابون، السابعة بتوقيت مصر على الملعب الفرعي لاستاد دانجوندى بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، ويشمل المران بعض تدريبات الجري والإحماء، وتدريبات ترفيهية بالكرة، مع تخصيص فقرة للتدريب على تسديد ضربات الجزاء.ويشارك في مران الفراعنة الليلة جميع اللاعبين المتواجدين ضمن بعثة المنتخب الوطني باستثناء الثلاثي المصاب أحمد حسن كوكا ومحمد عبد الشافي ومروان محسن، على أن يخضعوا لتدريبات تأهيلية بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.وصعد المنتخب الوطني للمباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية بعد تخطيه عقبة المنتخب البوركيني في دور قبل النهائي والفوز عليه بضربات الجزاء الترجيحية.