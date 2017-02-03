يلتقي اليوم الجمعة، فريق مارسيليا بنظيره ميتز على ملعب سانت سيمفوريان في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري الفرنسي في نسخته الـ73