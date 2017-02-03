أما الفيوم فتعادل بهدف لمثله أمام فريق تليفونات بني سويف، ليرتفع رصيد الفريق الفيومي إلى 21 نقطة، ويصل رصيد التليفونات إلى 32 نقطة، وتلقى البداري خسارة ثقيلة بملعبه من فريق نادي بني سويف 3-1 ليبقى البداري عند 13 نقطة، ويحصد بني سويف النقطة الـ28.وتغلب الجونة على ديروط 2-1 ليقفز الجونة إلى 31 نقطة، ويتجمد رصيد ديروط عند 22 نقطة.وفاز فريق الواسطى بهدف نظيف على حساب ضيفه مركز شباب طامية ليرتفع رصيد الواسطى إلى 15 نقطة، ويبقى طامية عند 13 نقطة.وحقق فريق كيما أسوان فوزا مثيرا على حساب فريق الألومنيوم 2-1 ليرتفع بذلك رصيد كيما إلى 24 نقطة، ويبقى الخاسر عند 21 نقطة، وأحرز هدف اللقاء اللاعب عمر يوسف.وتعادل سلبيًا فريقا المنيا وناصر الفكرية في المباراة التي جمعتهما على ملعب المنيا الجديد، ليصل رصيد المنيا إلى 23 نقطة، ويرتفع رصيد الفكرية إلى 20 نقطة.وفاز طهطا بهدف دون مقابل على فريق المدينة المنورة، سجله اللاعب بدوي ناصر، ليحصد طهطا النقطة الـ19، ويبقى المدينة عند 21 نقطة.