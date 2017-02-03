يلتقي اليوم الجمعة، فريق هامبورج مع نظيره باير ليفركوزن على ملعب آيمتيش آرينا في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري الألماني في نسختها الـ103