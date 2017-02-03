تقام اليوم الجمعة، عدة مباريات في مختلف دوريات أوروبا والدوري السعودي

.وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات.. الدوري الإسباني الدرجة الأولى:ديبورتيفو لاكورونا مع ريـال بيتيس 9:45 مساءً.الدوري الألماني الدرجة الأولى:هامبورج مع باير ليفركوزن 9:30 مساءً. الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:ميتز مع مارسيليا 9:45 مساءً.دوري جميل السعودي للمحترفين:الاتحاد مع الأهلي 7:20 مساءً.