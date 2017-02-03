اخبار مصر
-
رياضة
- سوهاج يواصل تقدمه والجونة يفوز بمجموعة الصعيد.. «تقرير»
- هامبورج يلتقي باير ليفركوزن في بطولة الدوري الألماني
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والدوري السعودي
- الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالقاهرة قبل السفر للإمارات
- التعاقد مع الحضري وبيع حامد وجبر ومباراة السوبر في أبرز خمس تصريحات لمرتضى منصور
- (مصر
- ديبورتيفو لاكورونا يواجه ريـال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني
- (مصر
- انطلاق 7 مواجهات بالجولة الـ19 في مجموعة القاهرة
- (مصر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالقاهرة قبل السفر للإمارات
03
فبراير
2017
03:45 AM
بواسطة
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صباح اليوم الجمعة، تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة، قبل السفر إلى الإمارات صباح غدا السبت
وخاض الزمالك مباراة ودية مع كهرباء القاهرة أمس الخميس، وانتهت بفوز المارد الأبيض بأربعة أهداف دون رد.ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في لقاء السوبر بالإمارات، 10 فبراير الجاري.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع