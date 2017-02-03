كما يلتقي فريق المصرية للاتصالات صاحب الترتيب العاشر برصيد 22 نقطة مع إف سي مصر الثالث بـ 30 نقطة، ويواجه المريخ الخامس برصيد 27 نقطة فريق اتحاد الشرطة المتراجع برصيد 19 نقطة، كما يلتقي دمياط صاحب المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة في ملعب رأس البر أمام فريق نجوم المستقبل الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.ويخوض فريق منشية الشهداء متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط مواجهة صعبة في ملعبه أمام جمهورية شبين السابع برصيد 24 نقطة، ويحل فريق الدخان الـ 11 برصيد 20 نقطة ضيفًا على نظيره البنك الأهلي الثامن برصيد 23 نقطة.وعلى ملعب ستاد السكة الحديد في تمام الخامسة مساءً يصطدم الزرقا صاحب الـ 16 نقطة بالسكة الحديد صاحب الترتيب التاسع برصيد 23 نقطة. وأقيمت أمس مباراتان حيث فاز كوكاكولا على كهرباء الإسماعيلية 2-1 كما فاز سيراميكا على القناة بهدف نظيف.