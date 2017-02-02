كتب - محمد همام: أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه متفائل في المباراة النهائية رغم أنه غير محظوظ في المباريات النهائية

واستطاع المنتخب المصري أن يتأهل للمباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بركلات الجزاء الترجيحية (4-3) في مباراة انتهت وقتها الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وأضاف كوبر في تصريحات عقب انتهاء المباراة :|لست نادمًا على أي قرار اتخذته في البطولة، أي قرار أتخذه بناء على دراسة|.

وواصل المدير الفني تصريحاته بعد فوز الفراعنة :|سعيد بالفوز بعد مباراة عصيبة، المنتخب البوركيني سيطر على مجريات المباراة|.

وأردف :|الجانب البدني هزمنا خلال المباراة، المنتخب البوركيني سيطر على مجريات المباراة لكن في النهاية حسمنا المباراة لصالحنا|.

في المقابل، اتهم البرتغالي باولو دوراتي، حكم المباراة بعدم الحياد خلال أحداث المباراة، مشددًا أن حكم اللقاء ارتكب عديد من الأخطاء ضدنا.

وواصل مدرب بوركينا فاسو هجومه على حكم المباراة :|هناك من لا يريد أن نفوز، لا أريد التحدث عن التحكيم أكثر|.

وتابع :|كنا الأحق بالفوز، ركلات الجزاء لم تكن عادلة، المنتخب البوركيني حاولا كثيرًا لكن النهاية كانت لمصر|.

وهنأ دوراتي المنتخب المصري في نهاية حديثه :|مبروك للمنتخب المصري الفوز ونتمنى لهم التوفيق في النهائي|.

وينتظر المنتخب المصري لملاقاة الفائز من مواجهة المنتخب الكاميروني أمام نظيره الغاني في المباراة المقرر لها غدًا الخميس، حيث ستقام المباراة النهائية الأحد المقبل.