هنأ أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي طلائع الجيش، عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني ووادي دجلة بصعوده بالمنتخب لنهائي أمم أفريقيا بالجابون

ونشر عبد الملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعه بالحضري، واصفا إياه بـ|الحارس رقم 1|.وفاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره البوركيني بضربات الترجيح بنتيجة ٤٣بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة وتصدي الحضري لضربتي جزاء.