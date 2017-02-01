قال على عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادي الداخلية، إن المنتخب قادر على عبور عقبة بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، مشيرا إلى أن الفراعنة نجحوا في الفوز على منتخبات قوية مثل غانا والمغرب وهم قادرون على التتويج بالكأس