وقال المدرب في تصريح لإذاعة موزاييق التونسة:| لم أفكر أبدا في مغادرة المنتخب ومستمر في منصبي وما يتردد حول رحيلي لا أساس له من الصحة|.وأشار المدرب إلى أنه لم يتلقَ أي عروض لتدريب المنتخب الجزائري خلال الفترة الماضية.