أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المنتخب الوطني قادر على تخطي عقبة بوركينا فاسو في المباراة التي تقام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية