عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر جلسة مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، لمعرفة أحوال الفراعنة بعد إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب، بالتهابات في الحوض

أبلغ كوبر رئيس اتحاد الكرة أن لاعبي المنتخب يمرون بحالة نفسية سيئة؛ نظرا لتعدد الإصابات وعدم اللعب بالتشكيل الأساسي للمنتخب بعد إصابة محمد النني ومروان محسن وعدم استكمالهما البطولة، فضلًا عن عدم تعافي محمد عبد الشافي من الإصابة.وطالب أبوريدة الجهاز الفني ببذل مجهود في اللقاء وأن كل ما يحتاجه اللاعبون سيلبيه أعضاء الاتحاد.يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه بوركينا فاسو مساء اليوم الأربعاء الساعة 9 مساء بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية في الجابون.