دعا المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أن يكون النصر حليف المنتخب الوطني المصري على منتخب بوركينا فاسو، وأن يكون الله في عون فريق الفراعنة لتحقيق النصر والفوز بكأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون

كتب ساويرس تغريدة على تويتر قائلا: «يا رب كمل جميلك معانا النهارده وانصرنا في ماتش بوركينافاسو».يذكر أن المنتخب المصري سيواجه فريق بوركينا فاسو، مساء اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي في كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة بالجابون، حيث تغلب الفراعنة على فريق المغرب في الدور الثمانية.