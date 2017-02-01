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تشيزينا في مهمة صعبة أمام روما بربع نهائي كأس إيطاليا
01
فبراير
2017
06:44 AM
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يلتقي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، فريق روما الإيطالي مع نظيره تشيزينا على ملعب الأوليمبيكو، بربع نهائي كأس إيطاليا في نسخته الـ68
كان روما حصل على لقب البطولة تسع مرات، آخرها موسم 2007/2008، أما تشيزينا فلم يتوج بالبطولة في تاريخه.يذكر أن الفريقين، التقيا في مباراتين فقط، وفاز في الاثنين فريق روما، وكانت نتائجهما الآتي:29-10-2014 فوز روما بهدفين مقابل لا شيء.22-3-2015 فوز روما بهدف مقابل لا شيء.
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