يلتقي في الساعة السابعة من مساءً اليوم الأربعاء، فريق أوكسير مع نظيره سانت إيتيان على ملعب الأب ديشامب، ضمن منافسات الدور الـ32 بكأس فرنسا في نسختها الـ98، وحصل أوكسير على لقب البطولة أربع مرات، بينما توج سانت إيتيان بها ست مرات

كما يواجه فريق باستيا سي أي 2 في الساعة السابعة مساء اليوم، نظيره نانسي والذي حصل على لقب البطولة مرة واحدة.بينما يحل في نفس التوقيت فريق أفرانش والذي شارك بالبطولة مرة واحدة، ضيفًا على منافسه فلوري مرجوا والذي شارك بها ثلاث مرات.ويلتقي فريق فريجوس سانت رافائيل والذي شارك بالبطولة ست مرات، في السابعة من مساء اليوم، مع نظيره بريى لو ميزير والذي شارك بها أربع مرات.كما يستضيف فريق كان والذي حصل على لقب البطولة مرة واحدة، منافسه أنجيه والذي شارك بالبطولة 12 مرة، على ملعب جان بوين، في حين يواجه ليزيربيي والذي شارك بالبطولة ست مرات منافسه جانجون والذي حصل على لقب البطولة مرتين.بينما يلتقي شامبلي مع نظيره فريق موناكو والذي توج بلقب البطولة خمس مرات في تمام الساعة السابعة مساءً.وتُختتم مباريات اليوم بكأس فرنسا بمباراة باريس سان جيرمان والذي توج بلقب البطولة عشر مرات مع نظيره فريق رين والذي حصل على اللقب مرتين، على ملعب دي لا روت دى لوريان في تمام الساعة العاشرة مساءً.