اكتفى محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، بملعب أهلي دبي بالإمارات، بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية

ووضع الجهاز الطبي بالنادي، بقيادة الدكتور خالد محمود، برنامجا طبيا للاعب لمدة 5 أيام، يقوم بتنفيذه من أجل التخلص من الإصابة.ومن المقرر أن يخضع نجيب لجلسة علاج طبيعي وتأهيل، عقب مران الفريق، على أن يستمر في أداء البرنامج الطبي لمدة 5 أيام.وكان الأهلي وصل إلى الإمارات صباح اليوم الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها 10 فبراير المقبل، على كأس السوبر المصري.