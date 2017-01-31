قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التوجه إلى الإمارات يوم ٦ فبراير المقبل استعدادا لحضور مباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها يوم ١٠ فبراير المقبل