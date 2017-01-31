بدأ عمرو السوليه، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمشاركة بشكل تدريجي في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب أهلي دبي بالإمارات، بعدما بدأ يتعافى نسبيا من إصابته بمزق في العضلة الخلفية

ويخضع السوليه لجلسة علاج طبيعي وتأهيل عقب مران الفريق، من أجل تجهيزه لمباراة السوبر أمام الزمالك، المقرر لها 10 فبراير المقبل، على كأس السوبر المصري.وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات صباح اليوم الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك.