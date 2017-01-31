تأكد غياب حسن شاهين، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في المران، وهي عبارة عن جزع في أربطة الكوع