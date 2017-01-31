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حسن شاهين يغيب عن مران «المقاولون» أسبوعين للإصابة
31
يناير
2017
19:45 PM
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تأكد غياب حسن شاهين، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في المران، وهي عبارة عن جزع في أربطة الكوع
ويستأنف الفريق تدريباته، غدا الأربعاء، بملعب النادي بالجبل الأخضر بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب المباراة الودية التي جمعته مع طلائع الجيش أمس الإثنين، وانتهت بفوز المقاولون 3-2.
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