واصل رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي- أداء برنامجه التأهيلي؛ للتخلص من الإصابة، على هامش مران الفريق، الذي أقيم على ملعب نادي أهلي دبي، اليوم الثلاثاء

ويخضع ربيعة لجلسة علاج طبيعي وتأهيل، عقب مران اليوم، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي للاعب.وقال طبيب الأهلي: إن اللاعب ينفذ- في الوقت الحالي- برنامجه التأهيلي؛ للتخلص بشكل نهائي من الإصابة التي لحقت به، وتسببت في جزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل.وأوضح طبيب الفريق: إن رامي سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، عقب مباراة السوبر أمام الزمالك، المقرر لها 10 من فبراير المقبل.