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كتب - محمد همام: أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أن منتخبه خاض مباراة المغرب بأسلوب هجومي على عكس ماتوقع البعض أننا سندافع
المنتخب المصري تأهل إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية بهدف سجله محمود عبد المنعم |كهربا|، في الدقائق الأخيرة ليضرب منتخب الفراعنة موعدًا مع بوركينا فاسو، الأربعاء المقبل.
وأضاف كوبر في تصريحات بعد المباراة :|كنت مهتم خلال المباراة بإيقاف خطورة مفاتيح لعب المغرب خاصة في الكرات الثابتة نظرًا لتمتع لاعبيهم بعنصر الطول|.
وتحدث كوبر عن مشاركة كريم حافظ أمام المغرب :|أنا المسؤول لأنني صاحب القرار، كما أنه لاعب واعد ومييز وقدم مستوى جيد خلال فترة الاعداد، كانت هناك كرات عرضية وكانت مصدر تهديد كبير على خط الدفاع|.
وانتقل كوبر للحديث عن محمد النني والذي غاب عن مباراة المغرب قائلاً :|النني لم يتمارض قمنا بإرسال تقرير طبي عن إصابته لناديه، وهو لم يهرب كما يتردد|.
وواصل حديثه عن النني :|النني يعاني من شد في عضلة السمانة لذا لن يشارك في المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو|.
وأشار كوبر في تصريحاته عن إصابة مروان محسن :|مروان يعاني من كدمة قوية، سوف يجري أشعة على قدمه لتحديد حجم الإصابة، أتمنى أن تكون الإصابة بسيطة|.
في المقابل خرج الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب المغربي، للحديث عن المباراة.
وأشاد رينار بالمنتخب المصري بعد الفوز على المغرب، قائلاً :|هنيئًا للمنتخب المصري بعد الفوز والتأهل، لعبوا مباراة جيدة في ملعب سيء|.
وواصل رينار حديثه عن الفراعنة :|هيكتور كوبر مدرب رائع، استطاع أن يقود منتخبه لتحقيق أداء جيد، أوجه رسالة للمنافسين انتبهوا من مصر فقد عادت|.
وتابع مدرب كوت ديفوار وزامبيا السابق تصريحاته عن منتخب بلاده :|قدمنا أفضل مالدينا، لكن هيّ كرة القدم|.
وأكمل :|خسرنا المباراة بسبب ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة، أشكر اللاعبين والجهاز الفني|.
وأتم :|الشيء الوحيد النادم عليه بعد الخسارة هي الفشل في إسعاد الشعب المغربي، لكن هي كرة القدم تلعب على جزيئات بسيطة|.
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