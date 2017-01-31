تنشر بوابة |فيتو| الجداول الكاملة لبطولات البراعم لكرة القدم الودية وشروط المسابقات، والتي ينظمها نادي الصيد بالدقي من مواليد 2003 حتى مواليد 2007 ابتداء من الرابع من شهر فبراير المقبل بملاعب النادي

ويشارك في البطولات أندية: إنبي، والداخلية، والشرطة، والأسيوطي، ووادي دجلة، و6 أكتوبر، وجرين هيلز، والصيد، والترسانة، والشمس، والشرقية للدخان، والقناة، والإنتاج الحربي، والجزيرة، ومركز شباب الجزيرة، ونجوم المستقبل.